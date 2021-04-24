Гунько - о возвращении Карреры в "Спартак": это исключено

Главный тренер "Ноа" Дмитрий Гунько, ранее возглавлявший "Спартак", поделился ожиданиями от предстоящего дерби между красно-белыми и ЦСКА в рамках 27-го тура чемпионата России.
Фото: ТАСС
"В противостоянии "Спартака" и ЦСКА развитие игры и фаворит не зависят от турнирной таблицы или от того, как команды провели свои отрезки до этого. Все будет решаться со стартовым свистком. Эти матчи всегда непредсказуемые и яркие. Я очень хочу, чтобы выиграл "Спартак", - приводит слова Гунько "РБ Спорт".

Также российский специалист поделился мнением о возможном возвращении в стан красно-белых тренера Массимо Карреры, который на данным момент находится без клуба.

"Вы сами в это верите? Я не говорю о том, согласился бы Каррера, а о том, поступит ли ему предложение. На мой взгляд, это исключено", - отметил Гунько.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год и завоевал с клубом титул чемпиона России и Суперкубок страны.

Московское дерби состоится сегодня, 25-го апреля, на "Открытие Банк Арене". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по Москве. Главным арбитром игры назначен Павел Кукуян.

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Теги: Гунько Спартак ЦСКА Каррера
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