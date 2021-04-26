Напомним, оба футболиста получили предупреждения в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги против "Спартака". Эти желтые карточки стали для игроков четвертыми в сезоне, и привели к дисквалификации на следующий матч чемпионата России.
"ЦСКА не обращался в КДК по поводу отмены карточек Дзагоева и Марадишвили", - заявил Григорьянц.
ЦСКА уступил "Спартаку" в гостях со счетом 0:1. Единственный гол в этой игре забил нападающий "красно-белых" Джордан Ларссон в начале второго тайма. В этой встрече полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил прямую красную карточку за фол на нападающем Александре Соболеве в первом тайме.
"Армейцы" располагаются на 6-м месте в таблице РПЛ, имея в активе 46 очков. В следующем туре команда Олича проведет домашний матч с "Уфой". Игра пройдет 1 мая и начнется в 16:30 мск.
Источник: Sport24
ЦСКА пока не обращался в КДК РФС по поводу отмены красной карточки Ахметова
ЦСКА не обращался в КДК относительно отмены желтых карточек Дзагоева и Марадишвили
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что ЦСКА пока не обращался по поводу отмены желтых карточек полузащитников команды Алана Дзагоева и Константина Марадишвили.
Фото: ПФК ЦСКА
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