Напомним, что права на обоих игроков принадлежат московскому клубу, они выступают за "оружейников" на правах аренды.
"Арендованные у "Спартака" Рассказов и Ломовицкий могут сыграть с красно-белыми. Запрета на их участие в матче нет. Надеюсь, что те, кто выйдут на поле, будут не только стараться, но и воплотят свои эмоции в конкретный результат", - приводит слова Ковтуна Bobsoccer.
Встреча "Арсенала" и "Спартака" состоится 3 мая. Стартовый свисток игры прозвучит в 16:30 по московскому времени.
"Спартак" по итогам 27-и туров занимает 3-е место в чемпионате России, имея в своем активе 50 очков. "Арсенал", набрав 23 зачетных балла, располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.
Стало известно, смогут ли Рассказов и Ломовицкий сыграть против "Спартака"
Тренер тульского "Арсенала" Юрий Ковтун сообщил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Александр Ломовицкий смогут принять участие в матче 28-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!