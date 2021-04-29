Стало известно, смогут ли Рассказов и Ломовицкий сыграть против "Спартака"

Тренер тульского "Арсенала" Юрий Ковтун сообщил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Александр Ломовицкий смогут принять участие в матче 28-го тура РПЛ со "Спартаком".

Фото: ФК "Спартак"
Напомним, что права на обоих игроков принадлежат московскому клубу, они выступают за "оружейников" на правах аренды.

"Арендованные у "Спартака" Рассказов и Ломовицкий могут сыграть с красно-белыми. Запрета на их участие в матче нет. Надеюсь, что те, кто выйдут на поле, будут не только стараться, но и воплотят свои эмоции в конкретный результат", - приводит слова Ковтуна Bobsoccer.

Встреча "Арсенала" и "Спартака" состоится 3 мая. Стартовый свисток игры прозвучит в 16:30 по московскому времени.

"Спартак" по итогам 27-и туров занимает 3-е место в чемпионате России, имея в своем активе 50 очков. "Арсенал", набрав 23 зачетных балла, располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.

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Теги: Рассказов Ломовицкий Арсенал Тула Спартак Ковтун
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