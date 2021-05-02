В частности, Матвеев заявил, что результат матча несправедлив. По словам тренера, "Урал" владел инициативой, но не сумел забить гол.
"Счет не по игре. Мы владели инициативой, мячом, но забить не смогли. Обидно проигрывать такие матчи. Не доработали в обороне, пропустили мяч.
Думаю, Панюков вернется в состав с понедельника, Игорь Калинин — тоже. Сроки восстановления Емельянова неизвестны", - сказал Матвеев.
Отметим, что "Урал" набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" пребывают на восьмом месте (44 очка).
Источник: Матч ТВ
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Матвеев - о поражении "Урала" от "Химок": счет не по игре. Обидно проигрывать такие матчи
Наставник "Урала" Юрий Матвеев высказался о поражении от "Химок" в выездном матче 28-го тура чемпионата России (0:1).
Фото: РИА Новости
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