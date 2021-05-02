Матвеев - о поражении "Урала" от "Химок": счет не по игре. Обидно проигрывать такие матчи

Наставник "Урала" Юрий Матвеев высказался о поражении от "Химок" в выездном матче 28-го тура чемпионата России (0:1).

Фото: РИА Новости