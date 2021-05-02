– Мне не совсем понятны обиды при наличии на клубном канале ЦСКА программы "По коням", маскота клуба в виде коня, объявления на матчах "поскакали" и одного из слоганов рекламной кампании по продаже абонементов "кони, вперед". Все эти выражения используются самим клубом ЦСКА, – приводит слова Фетисова "СЭ".
В матче 27-го тура российской Премьер-лиги "Спартак" оказался сильнее ЦСКА (1:0). Единственный гол забил на 52-й минуте шведский нападающий Джордан Ларссон. После игры клубный твиттер красно-белых выпустил серию постов, посвященных победе команды в московском дерби.
Позднее стало известно, что ЦСКА направил в РФС письмо с просьбой дать оценку публикациям.
"Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков. Следующую игру подопечные Доменико Тедеско проведут сегодня, 3 мая, с тульским "Арсеналом". Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
"Спартак" отреагировал на обращение ЦСКА в РФС публикацией фотографии со смеющимися Тедеско, Ларссоном и Кралом
Медиадиректор "Спартака": выражения "по коням", "поскакали", "кони, вперед" используются самим ЦСКА
Медиадиректор "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал обращение ЦСКА в РФС с просьбой оценить посты клубного твиттера красно-белых.
Фото: "Футбольный Биги"
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