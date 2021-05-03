Напомним, что в воскресенье "Зенит" разгромил "Локо" в матче 28-го тура РПЛ (6:1). Эта победа позволила петербуржцам досрочно оформить чемпионство.
Червиченко не понравились действия Сутормина в конце матча "Зенит" - "Локомотив".
"Поделюсь наблюдением: теперь все понимают, почему Сутормина купили за 50 тыс. рублей? Помните, было много разговоров при переходе… Скажите, как на последней минуте можно было не отдать пас Мостовому, чтобы парень отметился голом? Пожадничал, поэтому он 50 тыс. и стоил", - заявил Червиченко.
Отметим, что "Зенит" занимает первое место в таблице РПЛ с 61 очком в активе. "Локо" - третий (52 очка). Вторым идет "Спартак", набравший 53 балла.
Источник: Чемпионат
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Червиченко - о действиях Сутормина в матче с "Локо": теперь понятно, почему его купили за 50 тысяч?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал полузащитника "Зенита" Алексея Сутормина за действия в матче с "Локомотивом".
Фото: "Чемпионат"
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