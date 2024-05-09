"Безусловно, регулярная потеря очков на последних минутах отрицательно влияет на команду, может привести к эмоциональному и психологическому спаду. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать, в чем конкретно причина и что с этим можно сделать. Главная проблема армейцев в этом сезоне - это оборона. Что касается Акинфеева, то, думаю, к нему вопросов нет - Игорь все еще очень надежен, выручает команду", - заявил Тарханов.
Московский ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России за три тура до конца сезона. В активе "армейцев" 39 очков в 27-ми матчах. Всего с начала чемпионата "армейцы" пропустили 38 голов. В минувшем туре ЦСКА сыграл вничью с казанским "Рубином" (2:2), упустив минимальное преимущество на 90+2 минуте игры.
В рамках 28-го тура ЦСКА сыграет с "Зенитом". Игра пройдет в Санкт-Петербурге 11-го мая. В двух заключительных турах сезона соперниками "армейцев" станут "Пари НН" (в гостях) и "Урал" (дома).
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: Проблема ЦСКА в этом сезоне - это оборона. Акинфеев все еще выручает команду
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал выступления ЦСКА в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт РПЛ