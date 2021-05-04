— Нужен ли "Спартаку" другой иностранный тренер? Совершенно не нужен. Если станут вторыми, Тедеско нужно оставлять. Мне нравится этот парень: переживает, неравнодушный, нормально работает. Нужно с ним садиться за стол и разговаривать. Конечно, он попросит больше денег, а что делать? Если команда займет второе место, придется ему зарплату повышать. Ведь за Лигу чемпионов клуб получит большие деньги, — цитирует Пономарева "Советский спорт".
35-летний Доменико Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. В текущем сезоне чемпионата России команда после 28 туров идет на второй строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка. В следующем туре красно-белые сыграют дома с "Химками", а завершат сезон игрой гостевой игрой против "Ахмата" из Грозного.
Немецкий специалист перед зимней паузой сообщил, что не собирается продлевать контракт с клубом, который истекает 30 мая. В прессе уже начали появляться фамилии возможных сменщиков Тедеско.
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Пономарев: если "Спартак" станет вторым, то Тедеско нужно оставлять
Экс-нападающий сборной СССР Владимир Пономарев высказался о тренерской позиции в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
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