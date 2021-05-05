Черданцев - о слухах про назначение Витории в "Спартак": с таким же успехом можно было обсуждать кандидатуру Моуринью

Черданцев заявил, что данные о потенциальном назначении Витории главным тренером "Спартака", вероятно, не соответствуют действительности.
"Я все эти информационные вбросы не комментирую. Все это делается умышленно - чтобы создать инфоповод, прощупать почву, понять реакцию народа. К реальности это, скорее всего, не имеет никакого отношения. С таким же успехом можно было обсуждать кандидатуру Жозе Моуринью.
Свое мнение по поводу тренера "Спартака" я уже много раз высказывал. При той системе управления, которая существовала в клубе в течение многих лет, совершенно не важно, кто является тренером. Не только от него зависит результат - а от выстроенной работы всех внутренних систем клуба", - сказал Черданцев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" и Витория ведут переговоры о контракте. Отмечалось, что португальский специалист близок к подписанию соглашения с московским клубом. По данным прессы, "Спартак" предлагает Витории двухлетний контракт, в котором есть опция продления еще на один год.
Источник: Матч ТВ
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Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением об информации, согласно которой "Спартак" может возглавить португальский тренер Руй Витория.
Фото: "Матч ТВ"
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