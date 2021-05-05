Гендиректор "Балтики" – о лицензировании в РПЛ: проблем возникнуть не должно

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию, согласно которой клуб не прошел лицензирование в РПЛ.

Фото: ФК "Балтика"