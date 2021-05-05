Гендиректор "Балтики" – о лицензировании в РПЛ: проблем возникнуть не должно

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию, согласно которой клуб не прошел лицензирование в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
– Нам необходимо донести ряд документов, которые подтверждают финансовые гарантии для участия в РПЛ. Мы их донесём до 11 числа к апелляции. Проблем возникнуть не должно, — рассказал Качукаев в интервью для "Чемпионата".

Накануне появилась информация, что "Балтика", наряду с "Крыльями Советов", "Оренбургом", "Торпедо Москва", "Нефтехимиком" и "Аланией" не получила лицензию, дающую право на выступления в российской Премьер-лиге. Клубы имеют право подать апелляции, которые будут рассмотрены комитетом 12 мая.

"Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национально лиги, имея в своем активе 70 очков после 40 матчей. Следующую игру клуб проведет 8 мая с "Текстильщиком". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

"Крылья Советов", "Оренбург", "Алания" и "Балтика" не получили лицензии для РПЛ

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Балтика РФС
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Семак рассказал о целях "Зенита" на оставшиеся матчи чемпионата
Источник: Заболотный перейдет в ЦСКА на правах свободного агента 4
Шмурнов впервые в этом году назначен комментировать матч РПЛ 1
"Позорно и безвкусно". Уткин — о работе Генича на матче "Зенит" — "Локомотив" 5
"Динамо" интересуется защитником из Швейцарии
Федотов: Попов и Маммана в этом сезоне не сыграют 1
Сорокин: многие, кто планировал посетить Россию, вздохнут спокойно
"Главный феномен ФНЛ сезона-2020/21". РФС поздравил Сергеева с новым рекордом
Березовский назвал трех вратарей, которые должны поехать со сборной России на Евро-2020 5
Источник: Ежов летом покинет "Крылья Советов" 1
Березовский: харизматичная личность Акинфеева могла бы на Евро сыграть важную роль 4
Осинькин: наверное, это самое спокойное завоевание титула, которое может быть 2
Малком опубликовал семейное фото после победы "Зенита" в РПЛ 1
Стали известны имена номинантов на звание игрока недели в ЛЧ
Оуэн: думаю, что Маунт и Фоден в будущем станут двумя лучшими футболистами мира
Осинькин: на носу финал Кубка, и команда очень эмоционально выхолощена 3
Гендиректор "Балтики" – о лицензировании в РПЛ: проблем возникнуть не должно 4
Тухель: сейчас не время для критики. Мы заслужили победу 1
Отец Влашича: Никола — лучший игрок чемпионата России 13
Каземиро: "Челси" был сегодня лучше и доказал это на поле
Канделаки – о Салиховой в "Спартаке": знаем не понаслышке, как она любит футбол 7
Дрогба отреагировал на выход "Челси" в финал Лиги чемпионов (видео)
В Лиге чемпионов будет английский финал. "Челси" размазал "Реал" во втором матче 5
"Манчестер Сити" и "Челси" сыграют в финале Лиги чемпионов 1
"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов 6
Зинченко: не смог ощутить эмоции в раздевалке от выхода в финал ЛЧ, ушел на допинг-контроль
Сергеев: если бы "Крылья" не были готовы к конкуренции в РПЛ, мы не были бы в финале Кубка России 3
Спортдир "Спартака" рассказал о критериях при выборе нового главного тренера красно-белых 3
Спортдир "Спартака" - о лимите на легионеров: формат "10+15" более логичен, чем "8+17" 4
Болельщики "Челси" забросали автобус "Реала" дымовыми шашками
Все новости
-