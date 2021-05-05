– Нам необходимо донести ряд документов, которые подтверждают финансовые гарантии для участия в РПЛ. Мы их донесём до 11 числа к апелляции. Проблем возникнуть не должно, — рассказал Качукаев в интервью для "Чемпионата".
Накануне появилась информация, что "Балтика", наряду с "Крыльями Советов", "Оренбургом", "Торпедо Москва", "Нефтехимиком" и "Аланией" не получила лицензию, дающую право на выступления в российской Премьер-лиге. Клубы имеют право подать апелляции, которые будут рассмотрены комитетом 12 мая.
"Балтика" занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национально лиги, имея в своем активе 70 очков после 40 матчей. Следующую игру клуб проведет 8 мая с "Текстильщиком". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.
"Крылья Советов", "Оренбург", "Алания" и "Балтика" не получили лицензии для РПЛ
Гендиректор "Балтики" – о лицензировании в РПЛ: проблем возникнуть не должно
Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию, согласно которой клуб не прошел лицензирование в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
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