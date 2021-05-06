ФИФА разрешила Обухову отсрочить предоставление объяснительной по допинговому делу

Форвард "Ростова" Владимир Обухов договорился об отсрочке в предоставлении письменного объяснения по допинговому делу.
Фото: "Тамбов"
По информации источника, Обухов согласовал с ФИФА перенос предоставления объяснения до 15 мая.

Ранее сообщалось, что Обухов должен был предоставить ФИФА письменные объяснения по обвинению в употреблении допинга до 4 мая.

Отмечается, что сроки предоставления объяснения были сдвинуты по просьбе обвиняемого. Это произошло в связи с увеличенными майскими праздниками в России.

После того как Обухов предоставит объяснительную, в ФИФА решат, открывать дело против футболиста или нет.

В ФИФА предполагают, что взятая у Обухова в 2013 году допинг-проба содержала следы запрещенного вещества - метандиенона. При этом она значилась как отрицательная. Обухов тогда выступал за "Торпедо". Проба была взята, когда он пребывал в расположении молодежной сборной России.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Обухов Ростов
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