— В "Кубани" с деньгами было совсем плохо. Я пробыл в "Кубани" одиннадцать месяцев, и зарплату за девять месяцев мне до сих пор не отдали. Обращение в Палату по разрешению споров не помогло.
Как пережил девять месяцев без зарплаты? Поначалу оставались накопления. Потом агент помогал. И у ребят занимал деньги, — цитирует футболиста "Матч ТВ".
31-летний Зотов был в "Кубани" с февраля 2016 по февраль 2017 года. За это время защитник провел 38 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.
Сейчас Зотов выступает за казанский "Рубин", проведя за команду Леонида Слуцкого 17 матчей и отдав голевую передачу.
"Рубин" в следующем туре сыграет в гостях против тульского "Арсенала". Матч состоится завтра.
После 28 туров Тинькофф Российской Премьер-лиги "Рубин" с 49 очками идет на четвертой строчке турнирной таблицы.
Зотов — о задержке зарплаты в "Кубани": были накопления, затем агент помогал, у ребят занимал деньги
Бывший защитник "Кубани" Георгий Зотов рассказал, что клуб так и не рассчитался с ним до конца по зарплате.
Фото: ФК "Оренбург"
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