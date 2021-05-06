Источник: "Брайтон" интересуется вратарем "Краснодара" Сафоновым

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов входит в сферу интересов английского "Брайтона".
Фото: ФК "Краснодар"
По сведениям, "Брайтон" наблюдает за российским вратарем более года, однако возможного покупателя отпугивает недавняя травма и цена за 22-летнего игрока (Рыночная стоимость по данным Transfermarkt — 15 млн евро).

В нынешнем сезоне Сафонов сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол и пять раз сыграл "на ноль". Контракт вратаря истекает летом 2023 года.

В следующем туре "Краснодар" сыграет против ЦСКА в гостях. Матч состоится завтра, 8 мая, в 19:30 мск. Южане после 28 туров чемпионата России идут на 10-й строчке.

"Брайтон" с 37 очками идет на 14-й строчке АПЛ после 34 туров.

Источник: Eurostavka.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Брайтон Краснодар Сафонов АПЛ Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Слуцкий рассказал о кадровой ситуации в "Рубине" перед матчем с "Арсеналом"
Сульшер стал первым, кто выходил в финал еврокубка в качестве игрока и главного тренера "МЮ"
Источник: "Локомотив" интересуется игроками ЦСКА Зайнутдиновым и Тикнизяном 3
Слуцкий рассказал, какой фактор будет определяющим в игре с "Арсеналом"
Полузащитник "Рубина" поделился эмоциями от возвращения на поле после долгой травмы
Источник: "Брайтон" интересуется вратарем "Краснодара" Сафоновым 1
Геркус прокомментировал ситуацию с главным тренером "Спартака" 2
"Раздевалки - тесный барак, где микробы устраивают баскетбольный турнир". Червиченко отреагировал на ответ "Оренбурга" 4
Гонка «Спартака» и «Локомотива» за ЛЧ, Гончаренко против ЦСКА, битвы за выживание «Уфы» и «Ротора». Интриги 29 тура РПЛ 3
Защитник "Уфы": единственная мысль в матче с "Зенитом" – победить. Отступать нам некуда 3
Зотов — о задержке зарплаты в "Кубани": были накопления, затем агент помогал, у ребят занимал деньги 1
"Барселона" не получала предложение по Умтити, которым интересовался "Зенит" 1
Черданцев — об "Оренбурге": люди свято верят в волшебную силу эфира 13
СМИ: "Милан" готов заплатить за Влашича 20 млн евро 12
"Айнтрахт" готов продать Силву в "Манчестер Юнайтед"
Зотов рассказал, с какими сложностями столкнулся в Донецке 3
"Совдеповские времена", ржавая вода и "собачатни"? Проблема лишь в местах". "Оренбург" ответил Червиченко 8
"Ты снова пытаешься меня поиметь". Сообщение Месси в адрес Бартомеу летом 2020 года 1
Два футболиста "Сочи" не помогут команде в игре с "Ротором" 1
Украинский конголезец из "СКА-Хабаровск" высказался об акции BLM: встанешь ты на колено, а что изменится? 2
В "Спартаке" рассказали, кого из тренерского штаба Тедеско хотят сохранить в клубе 5
ЦСКА показал, как команда готовится к матчу против "Краснодара" Гончаренко (фото) 1
"Вильярреал" вышел в финал Лиги Европы, сыграв вничью с "Арсеналом" 4
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Роме", но вышел в финал Лиги Европы 1
Семак: эйфории после чемпионства у "Зенита" не было, скорее было некоторое напряжение 2
В "Спартаке" сообщили, что вместе с Тедеско клуб покинет весь его тренерский штаб 9
Источник: "Локомотив" готов заплатить за нападающего сборной Намибии 3 млн евро 2
Азмун может стать одноклубником Алексея Миранчука 6
Червиченко - о борьбе за ЛЧ: "Спартак" мне более симпатичен, чем "Локомотив" 8 эксклюзив
Экс-тренера "Ростова" бросила девушка, которая младше него на 20 лет, после 10 лет отношений и беременности 11
Все новости
-