По сведениям, "Брайтон" наблюдает за российским вратарем более года, однако возможного покупателя отпугивает недавняя травма и цена за 22-летнего игрока (Рыночная стоимость по данным Transfermarkt — 15 млн евро).
В нынешнем сезоне Сафонов сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 41 гол и пять раз сыграл "на ноль". Контракт вратаря истекает летом 2023 года.
В следующем туре "Краснодар" сыграет против ЦСКА в гостях. Матч состоится завтра, 8 мая, в 19:30 мск. Южане после 28 туров чемпионата России идут на 10-й строчке.
"Брайтон" с 37 очками идет на 14-й строчке АПЛ после 34 туров.
Источник: Eurostavka.
Источник: "Брайтон" интересуется вратарем "Краснодара" Сафоновым
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов входит в сферу интересов английского "Брайтона".
Фото: ФК "Краснодар"
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