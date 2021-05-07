"Вбросы начинаются в преддверии важных матчей. Это неуважение". Гендиректор "Сочи" - о новостях по Заболотному

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о сообщениях насчет предстоящего перехода форварда команды Антона Заболотного в ЦСКА.
Фото: Sportbox
Рубашко отметил, что подобные сообщения появляются в СМИ незадолго до важных матчей. По мнению гендиректора "Сочи", это свидетельствует о неуважении к клубу.

"Вбросы начинаются в преддверии важных матчей. Это неуважение к нам. Дело в том, что сейчас накал борьбы идет достаточно напряженный. В момент игрового дня идут звонки, для чего это? Чтобы "Сочи" или любая другая команда оступилась? Футбол сложен из-за переходов, контрактов, однако мусолить это в день матча некорректно. Когда завершится сезон, можно спокойно говорить о трансферах", - заявил Рубашко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Заболотный перейдет в ЦСКА как свободный агент по окончании сезона. Отмечалось, что "армейцы" уже подписали контракт с игроком.

Источник: Р-Спорт

Источник: Заболотный подписал контракт с ЦСКА

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Теги: Сочи Заболотный Рубашко ЦСКА
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