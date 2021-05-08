С Днем Великой Победы!

Сегодня в России по традиции отмечают праздник со слезами на глазах, равных которому по важности и трагизму нет и, надеемся, никогда уже не будет.
В страшные годы Великой Отечественной войны решалась судьба человечества. Ценой невосполнимых, колоссальных потерь среди наших дедушек и бабушек. Миллионы людей не прожили долгой счастливой жизни, которой заслуживали, ради своих близких и нас с вами.

Они отдали за наше будущее жизни. Множеству оставшихся в живых война искалечила судьбу. Советские люди шли на жертвы, которые страшно себе представить. На их долю выпали ужасные испытания. Мы с вами действительно не должны жить прошлым, но хранить память о великом подвиге обязаны. Иначе, как бы это банально ни звучало, ни о каком будущем не может быть и речи. И повторять нам точно ничего не нужно.

К сожалению, с каждым годом остается все меньше ветеранов, которых мы лично можем поблагодарить за Победу, которым лично можем помочь достойно жить спустя 76 лет после окончания Великой Отечественной. Но подвиг наших предков касается каждого и не должен быть забыт никогда. Сердечное спасибо всем, кто внес свой вклад в спасение нашего и многих других народов! С Днем Победы!

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