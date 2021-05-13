Зиньковский отметил, что "Крылья Советов" готовы к выступлениям в Премьер-Лиге. Также он заявил, что "Локомотив" заслуженно победил "Крылья" в финале Кубка.
"Готовы мы к РПЛ? Да, мы это чувствуем. Мы хорошо сыграли, хорошо провели Кубок, но чуть-чуть не хватило нам. Победил сильнейший. Выход в РПЛ сглаживает неудачу? Не знаю, сейчас вообще нет эмоций. Ждем, что будет в Премьер-Лиге, какой будет состав", - сказал Зиньковский.
Напомним, что ранее "Крылья" досрочно гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Самарская команда возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 98 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Зиньковский: готовы ли "Крылья" к РПЛ? Да, мы это чувствуем
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался о готовности самарской команды к выступлениям в РПЛ и прокомментировал поражение от "Локо" в финале Кубка России (1:3).
Фото: "Крылья Советов"
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