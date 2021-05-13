Зиньковский: готовы ли "Крылья" к РПЛ? Да, мы это чувствуем

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался о готовности самарской команды к выступлениям в РПЛ и прокомментировал поражение от "Локо" в финале Кубка России (1:3).

Фото: "Крылья Советов"