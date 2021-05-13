Валерий Баринов: думаю, что "Локомотив" не сможет попасть в Лигу чемпионов

Баринов отметил, что "Локомотив" вряд ли попадет в следующий розыгрыш ЛЧ. По его словам, "Спартак" не должен допустить ошибку, которая лишит "красно-белых" второго места в турнирной таблице чемпионата России.
"Думаю, что "Локомотив" уже не сможет попасть в Лигу чемпионов, потому что вряд ли "Спартак" допустит ошибку, которая сможет лишить его второго места и Лиги чемпионов. Поэтому хорошо, что "Локомотив" выиграл кубок России, ведь его завоевание дает право играть в Лиге Европы, что тоже неплохо", - сказал Баринов.
Отметим, что "Локо" за тур до конца чемпионата пребывает на третьем месте в таблице (53 очка). "Спартак" - второй (56 очков).
Напомним, что накануне "Локомотив" стал победителем Кубка России, обыграв в финале "Крылья Советов" (3:1).
Источник: Metaratings
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Фото: Global Look Press
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