О ситуации с травмированными игроками высказался Ярослав Кулемин, занимающий пост пресс-атташе "Спартака". По его словам, участие Квинси Промеса, Ильи Гапонова и Зелимхана Бакаева в матче с грозненцами под вопросом.
"У Квинси такая же ситуация, как перед прошлым матчем. Участие Бакаева и Гапонова тоже под вопросом", - сказал Кулемин.
Матч "Ахмат" - "Спартак" пройдет 16 мая. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
"Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков. "Спартак" имеет в запасе 56 очков и идет вторым.
Источник: Матч ТВ
В "Спартаке" рассказали о состоянии Промеса, Бакаева и Гапонова перед игрой с "Ахматом"
В "Спартаке" рассказали о состоянии травмированных футболистов команды незадолго до игры с "Ахматом" в 30-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ
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