В "Спартаке" рассказали о состоянии Промеса, Бакаева и Гапонова перед игрой с "Ахматом"

В "Спартаке" рассказали о состоянии травмированных футболистов команды незадолго до игры с "Ахматом" в 30-м туре РПЛ.

Фото: РПЛ