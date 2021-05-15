Аджоев: как я понимаю, стыковых матчей не будет. Это хорошая новость для "Арсенала"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал отсутствие стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
"Честно говоря, ещё не видел результаты матчей ФНЛ. Если я правильно понимаю, стыковых матчей не будет - это хорошая новость для "Арсенала". Больше ничего не могу сказать, всё остальное - после завтрашней игры", - сказал Аджоев.

Напомним, в РПЛ из ФНЛ по итогам сезона вышли "Крылья Советов" и "Нижний Новгород". Стыковых матчей не будет, клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в Лиге.

"Арсенал" занимает в турнирной таблице Российской Премьер-лиги 13-е место, имея в активе 23 очка. В 30-м туре РПЛ туляки в гостях сыграют против "Уфы", которая занимает 14-е место (22 очка). Также в борьбе за выживание принимает участие "Ротор". Волгоградский клуб на выезде сыграет с "Рубином". Оба матча пройдут в воскресенье, 16 мая, и начнутся в 14:00 мск. Одна команда, которая покинет РПЛ по итогам этого сезона известна - это "Тамбов". Этот клуб занимает последнее, 16-е место, и уже не поднимется с этой строчки.

В предыдущем туре Российской Премьер-лиги "Арсенал" на своем поле уступил "Рубину" (2:4), ведя после первого тайма со счетом 2:0.

Источник: Чемпионат

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Арсенал Тула Аджоев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Акрон" уступил "Факелу", но остался в ФНЛ благодаря "Томи" и "Тамбову"
"Аталанта" обыграла "Дженоа", Миранчук и Шомуродов отметились результативными действиями 3
"Томь" сыграла вничью с "Нижним Новгородом" и вылетела из ФНЛ
"Краснодар-2" победил "Волгарь" и спасся от вылета из ФНЛ 1
Тедеско провел последнюю тренировку в "Спартаке"
Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера по числу голов в Бундеслиге за сезон 5
Директор "Оренбурга": сейчас у нас есть шансы, что команда будет выступать в РПЛ 3
"Динамо" - ЦСКА: прогноз на матч 30 тура РПЛ. Не стоит ожидать много голов в дерби 1
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Наполи". Он не выходил на поле 11 игр
Официально: Ибрагимович пропустит Евро-2020 3
Аджоев: как я понимаю, стыковых матчей не будет. Это хорошая новость для "Арсенала" 6
В семье Артема Дзюбы родился третий сын 7
Гол вратаря "Чертаново" не спас команду от поражения в матче со "Спартаком-2"
СМИ: полузащитник "Локомотива" Мухин может перейти в ЦСКА 9
Миранчук - в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Дженоа"
"Нижний Новгород" вышел в РПЛ, стыковых матчей не будет 19
"Оренбург" одержал победу над брянским "Динамо" в матче с 5 голами
"Торпедо" уступило аутсайдеру ФНЛ "Шиннику" и осталось на шестом месте 3
"Крылья Советов" обыграли "Балтику" и финишировали с рекордом ФНЛ по очкам 3
"Алания" победила на выезде "СКА-Хабаровск" и удержала место в зоне стыковых матчей 1
Ткаченко: "Спартак" и Де Дзерби были в шаге от подписания контракта 3
Мамаев: не сомневался, что после тюрьмы карьера продолжится
Рауль может возглавить "Реал"
С. Бакаев: для "Рубина" матч с "Ротором" будет одним из самых тяжёлых в чемпионате
Педро Роша - капитан "Спартака-2" на матч с "Чертаново" 4
В тульском "Арсенале" прокомментировали информацию о возможном переходе Хлусевича в ЦСКА 2
Окружение Санчо уверено, что он перейдет в "Манчестер Юнайтед"
Источник: ЦСКА и "Арсенал" ведут переговоры по трансферу Хлусевича 4
СМИ: Тедеско и Шварц находятся в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера "Шальке" 3
Неймар обвинен в организации нападения на ЛГБТ-активиста, расследовавшего гомофобские высказывания футболиста об экс-бойфренде его мамы 9
Все новости
-