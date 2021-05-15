Аджоев: как я понимаю, стыковых матчей не будет. Это хорошая новость для "Арсенала"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал отсутствие стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021.

Фото: ПФК "Арсенал Тула"