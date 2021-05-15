"Честно говоря, ещё не видел результаты матчей ФНЛ. Если я правильно понимаю, стыковых матчей не будет - это хорошая новость для "Арсенала". Больше ничего не могу сказать, всё остальное - после завтрашней игры", - сказал Аджоев.
Напомним, в РПЛ из ФНЛ по итогам сезона вышли "Крылья Советов" и "Нижний Новгород". Стыковых матчей не будет, клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в Лиге.
"Арсенал" занимает в турнирной таблице Российской Премьер-лиги 13-е место, имея в активе 23 очка. В 30-м туре РПЛ туляки в гостях сыграют против "Уфы", которая занимает 14-е место (22 очка). Также в борьбе за выживание принимает участие "Ротор". Волгоградский клуб на выезде сыграет с "Рубином". Оба матча пройдут в воскресенье, 16 мая, и начнутся в 14:00 мск. Одна команда, которая покинет РПЛ по итогам этого сезона известна - это "Тамбов". Этот клуб занимает последнее, 16-е место, и уже не поднимется с этой строчки.
В предыдущем туре Российской Премьер-лиги "Арсенал" на своем поле уступил "Рубину" (2:4), ведя после первого тайма со счетом 2:0.
Источник: Чемпионат
Аджоев: как я понимаю, стыковых матчей не будет. Это хорошая новость для "Арсенала"
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал отсутствие стыковых матчей между клубами РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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