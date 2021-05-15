Каборе: я не буду заключать новый контракт с "Динамо". У меня есть два предложения от российских клубов

"Мой контракт с "Динамо" заканчивается, новый мы не будем заключать. Много общался с руководителями клуба, и мы пришли к такому решению. Мне нет смысла оставаться дальше, потому что получаю мало игровой практики.
В России мне комфортно, моя семья не против здесь остаться. Сейчас у меня есть два предложения от российских клубов, есть интерес из Турции. Пока рано называть команды, но сразу после сезона мы определимся с новым местом", - приводит слова Каборе Metaratings.ru.
Напомним, что 33-летний футболист из Буркина-Фасо выступает в чемпионате России с 2013 года. До перехода в "Динамо" он защищал цвета "Кубани" и "Краснодара".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги в составе бело-голубых Каборе принял участие в 17-и матчах, не отметившись результативными действиями. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 млн евро.
"Динамо" по итогам 29-и туров занимает 7-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.
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Фото: ФК "Динамо"
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