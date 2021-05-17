- Этот паренек совсем заврался. Все, что он наговорил - удивительная ложь. Видимо, хочет стать героем соцсетей. Я прекрасно помню наш разговор. А то, что он наговорил - пусть лично попробует мне это сказать. Тогда Денисов приехал спустя неделю, ни слова не произнес, голову вниз опустил, за него все говорил агент и просил, чтобы его взяли в сборную. Но по этому вопросу у нас было твердое решение. Это могут подтвердить Гус Хиддинк и Игорь Корнеев, которые все это наблюдали. Паренька понесло не в ту сторону, хочет пропиариться, многое недоговаривает и несет абсолютную ложь. Результат показал, что мы поступили правильно, что не взяли его на Евро-2008, - передает слова Бородюка Sport24.
Ранее бывший опорный полузащитник Игорь Денисов рассказал, что его не вызывали в сборную России, несмотря на успешную игру в 2007 и начале 2008 года. По словам Денисова, звонок о вызове в сборную от ассистента главного тренера Гуса Хиддинка Александра Бородюка поступил ему в аэропорту после выигранного финала Кубка УЕФА с забитым им голом. Как рассказал футболист, будучи в нетрезвом состоянии, он в грубой форме "послал" тренера. Евро-2008 Денисов пропустил, его дебют в национальной команде состоялся в октябре 2008 года. Сборная России на Чемпионате Европы добралась до полуфинала, выйдя из группы со второго места с 6 очками и победив в 1/4 финала сборную Голландии (3:1 д.в.).
Денисов рассказал, как отказался от вызова в сборную России на Евро-2008
Бородюк отреагировал на слова Денисова об отказе от приглашения в сборную России в 2008 году
Экс-тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал утверждение полузащитника Игоря Денисова о том, что в 2008 году он "послал" Бородюка при попытке вызвать его в сборную России.
Фото: РФС
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