Бабаев заявил, что говорить о переходе Заболотного в ЦСКА как о свершившемся факте пока преждевременно. По его словам, "армейцам" нужно соблюсти определенные формальности, связанные с переходом игрока.
"Даже если все вокруг будут говорить об этом, нам нужно соблюсти определенные формальности, которые надо завершить. Мы не будем торопиться. Конечно, это не слухи, но и говорить об этом как о свершившемся факте пока преждевременно. Все-таки есть определенный порядок", - сказал Бабаев.
Напомним, ранее владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил журналистам, что Заболотный покинул клуб и перейдет в ЦСКА.
Источник: Р-Спорт
Ротенберг заявил, что Заболотный не предупредил его перед уходом в ЦСКА
Бабаев: преждевременно говорить о переходе Заболотного в ЦСКА как о свершившемся факте
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о предстоящем переходе форварда Антона Заболотного в состав "армейцев".
Фото: Sportbox
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