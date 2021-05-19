— Магкеев не продается. Советую не оперировать слухами, а пользоваться информацией из официальных источников ФК "Локомотив". Вообще последнее время появляется очень много новостей про наш клуб, в которых пишут "сообщил источник". Очень хочется посмотреть на столь "информированного" человека, — цитирует Бердяева Sport24.
Сегодня появилась информация, что "Локомотив" и "Рубин" уже ведут переговоры о переходе 22-летнего полузащитника.
Магкеев в прошлом сезоне провел 31 матч во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Его контракт действителен до лета 2024 года.
СМИ: "Рубин" планирует приобрести у "Локомотива" Магкеева
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В "Локомотиве" отреагировали на интерес "Рубина" к Магкееву
Директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев прокомментировал информацию об интересе "Рубина" к полузащитнику Станиславу Магкееву.
Фото: ФК "Локомотив"
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