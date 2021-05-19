Ранее появилась информация, что 24-летний игрок интересен "Ростову", однако, по информации источника, стороны не смогли договориться об условиях контракта.
Напомним, что Гулиев не играл за "Спартак" в официальных матчах с ноября 2019 года. В мае 2020-го Аяза перевели во вторую команду красно-белых. Сообщалось, что этому послужил конфликт игрока с тренером московского клуба по физической подготовке Владимиром Чепзановичем.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: Гулиев длительное время не играл за "Спартак" из-за болезни легких
"Спартак" подтвердил расторжение контракта с Гулиевым
СМИ: "Спартак" призвал Гулиева искать новый клуб, игрок хочет остаться до конца контракта
Источник: Гулиев может перейти в "Ахмат"
Бывший полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев может пополнить состав грозненского "Ахмата".
Фото: ФК "Спартак"
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