Талалаев заявил, что руководство "Ахмата" ведет переговоры со "Спартаком", чтобы оставить указанных игроков в составе грозненской команды. При этом в данном вопросе все будет зависеть от позиции нового главного тренера "красно-белых".
"Клуб ведет переговоры со "Спартаком", мы прикладываем все усилия. Но туда сейчас приходит новый главный тренер, и ему потребуется время, чтобы определиться, насколько ему нужны эти футболисты. Они у нас были в аренде, надо услышать мнение нового тренера, чтобы понять, насколько они ему нужны", - сказал Талалаев в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Ахмат" намерен сохранить в команде игроков "Спартака" Мелкадзе и Тимофеева
Официально: Конате перешел в "Ахмат"
Талалаев высказался о переговорах "Ахмата" со "Спартаком" по Тимофееву и Мелкадзе
Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал о переговорах со "Спартаком" по хавбеку Артему Тимофееву и форварду Георгию Мелкадзе, выступавшим за грозненцев на правах аренды.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!