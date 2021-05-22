В "Спартаке" раскрыли срок нового контракта с Мозесом

В "Спартаке" раскрыли срок контракта, заключенного клубом с полузащитником Виктором Мозесом.
Фото: РПЛ
Как сообщил Ярослав Кулемин, являющийся пресс-атташе "Спартака", "красно-белые" заключили с Мозесом контракт на два года.

"Контракт с Мозесом рассчитан на два года", - сказал Кулемин.

Напомним, что в сезоне-2020/21 Мозес выступал за "Спартак" в качестве арендованного игрока. Права на футболиста принадлежали "Челси". По завершении сезона московский клуб выкупил контракт Мозеса у лондонцев.

Отметим, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги Мозес провел 19 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. "Спартак" финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 57 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Мозес Спартак
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