"Дзюба или Хвича? Выберу молодого. Реально, следил за Хвичей, и на зимних сборах он сильно прибавил к весенней части. К сожалению, травму получил. Мог бы выдать еще несколько хороших матчей и еще больше заявить о себе для Европы, набить себе цену. За ним следят.
Всем понятно, что такой актив будет выгодно продать клубу, заработать на этом денег и искать таких же талантливых, молодых, чтобы потом их так развивать", - приводит слова Дюпина Sport24.
Напомним, что 32-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Российской Премьер-Лиги. На его счету 20 забитых мячей в 27 матчах.
20-летний Кварацхелия в прошедшем розыгрыше чемпионата России провел 23 матча, отличившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Хвича является одним из лидеров РПЛ по количеству успешных обводок. Ранее отец игрока заявил, что его сын не будет выступать в России на следующий сезон. Интерес к Хвиче проявляют топ-клубы из Испании, Англии, Италии и Германии.
Дюпин: Дзюба или Хвича? Выберу молодого
Вратарь сборной России и "Рубина" Юрий Дюпин предпочел своего одноклубника Хвичу Кварацхелию форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Фото: РПЛ
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