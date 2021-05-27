В указанную коллекцию вошли две футболки черного и белого цветов, сделанные в стиле формы испанского "Райо Вальекано" образца сезона-2015/16. Вместе с тем за основу логотипа с надписью Rave на футболках была взята эмблема не испанского футбольного клуба, а московского: дизайнеры компании стилизовали лого ЦСКА. При этом на футболках содержится символ ЛГБТ-сообщества - радуга.
Представитель компании Rave, специализирующейся на производстве одежды и амуниции для скейтбордистов, прокомментировал решение задействовать логотип ЦСКА при производстве футболок.
"Во-первых, я большой фанат футбола. Количество букв в логотипе ЦСКА идеально подходит под название нашего бренда — "Rave". У нас также четыре буквы. В России действительно крутая рейв-история. На ум сразу приходят техновидео из 90-х. В этом и заключалась главная идея футболки. Надеюсь, мы не обидели болельщиков ЦСКА", - сказал представитель Rave.
Источник: Sport24
"Надеюсь, мы не обидели болельщиков". Представитель французского бренда - о футболках для ЛГБТ с логотипом ЦСКА
Представитель французского бренда Rave прокомментировал новую весенне-летнюю коллекцию, в которой оказались футболки со стилизованным логотипом ЦСКА.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!