В "Сочи" опровергли слова агента Мевли о паузе в переговорах с игроком

Напомним, ранее агент Мевли Евгений Новиков сообщил, что "Сочи" взял паузу в переговорах по новому контракту с игроком.
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что не понимает, о чем говорит агент. По его словам, переговоры идут нормально.
"Не совсем понимаю, о чем говорит агент Мевли. "Сочи" находится в диалоге с футболистом. Всё нормально, в рабочем процессе", - сказал Рубашко.
Отметим, что словенец Мевля выступает за "Сочи" с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021-го. В минувшем розыгрыше РПЛ 30-летний защитник провел 29 матчей и забил три гола.
Источник: Чемпионат
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Фото: РИА Новости
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