По информации источника, в услугах 33-летнего голкипера заинтересован "Зенит" и лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Отмечается, что специалист уже разговаривал с Дюпиным о возможном переходе.
Руководство "Рубина" не хочет продавать вратаря, однако готово изменить позицию только при очень выгодном предложении.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Дюпин провел 26 матчей и пропустил в них 28 голов, 9 раз он оставил ворота "Рубина" в неприкосновенности. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 3 млн евро.
Источник: "Бизнес Online"
Источник: Семак провел переговоры с Дюпиным
Вратарь "Рубина" и сборной России Юрий Дюпин в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Рубин"
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