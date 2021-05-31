Сабитов: думаю, Мхитарян в чемпионате России порвал бы всех

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов поделился мнением о том, необходим ли полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян "Зениту".
Фото: "Getty Images"
"Сто процентов нужен. На мой взгляд, Мхитарян - нападающий очень высокого европейского уровня. А при всем уважении к российским футболистам, я бы не стал их сравнивать с топ-футболистами ведущих европейских лиг. Думаю, Мхитарян в нашем чемпионате порвал бы всех.

Сравнение Дзюбы с Мхитаряном? Они разные форварды. Я думаю, Семак придумал бы связку Дзюба - Азмун - Мхитарян или что-то такое. У Дзюбы есть свой отдельный козырь. Сейчас он обладает в России большим авторитетом. Может, Дзюба не настолько силен, насколько кажется, но он создает вокруг себя такую ауру, что соперники боятся его еще до начала матча", - сказал Сабитов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" сделал щедрое предложение полузащитнику "Ромы" Генриху Мхитаряну. Позже стало известно, что оно не устроило 32-летнего футболиста. Мхитарян должен будет продлить контракт с римским клубом по схеме "2+1".

Полузащитник Генрих Мхитарян провел в минувшем сезоне в составе "Ромы" 34 матча в Серии А, 11 игр в Лиге Европы и 1 матч в рамках Кубка Италии. На счету армянина 15 голов и 13 результативных передач. За римский клуб он выступает с сентября 2019 года. Всего за "Рому" он сыграл в 73 матчах, забив 24 гола.

Также Мхитарян выступал за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед", лондонский "Арсенал" и донецкий "Шахтер". За сборную Армении Генрих провел 88 матчей и забил 30 мячей. В составе национальной команды он дебютировал в 2007 году.

Источник: Спорт уик-энд

Источник: предложение "Зенита" оказалось неубедительным для Мхитаряна

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Теги: Сабитов Мхитарян Рома Зенит
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