- Сложно поменять что-то за одну-две недели в физическом плане. Всё это было заложено еще предыдущим тренерским штабом. К тому же команда уже вошла во вторую половину сезона, набрала обороты. Просто поменялась сама модель игры, она стала более агрессивной. Может, поэтому со стороны показалось, что команда побежала и так прибавила в физическом плане. Просто изменилась модель игровая, - цитирует Стукалова "ГорОбзор.Ру".
37-летний Алексей Стукалов был назначен на должность главного тренера "Уфы" 9 апреля 2021 года, под его руководством команда набрала 11 очков в 6 матчах с тремя победами, двумя ничьими и одним поражением. До этого наставником башкирского клуба был 56-летний Рашид Рахимов, работавший с уфимцами в период с 11 октября 2020 года по 4 апреля 2021 года. В 19 матчах "Уфа" под руководством Рахимова одержала 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
"Всё это было заложено предыдущим тренерским штабом". Стукалов - о физическом состоянии "Уфы" на финише сезона
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал, почему команда после его прихода выглядела лучше в плане физического состояния.
Фото: ФК "Уфа"
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