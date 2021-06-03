"Всё это было заложено предыдущим тренерским штабом". Стукалов - о физическом состоянии "Уфы" на финише сезона

Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал, почему команда после его прихода выглядела лучше в плане физического состояния.

Фото: ФК "Уфа"