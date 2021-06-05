Ранее Салихова заявила, что Газизов оказывал давление на полузащитника московского клуба Михаила Игнатова через агента Александра Маньякова.
"Можете написать так: отказываюсь реагировать на эту тему", - приводит слова Газизова "Спорт-экспресс".
Напомним, что Зарема в своем телеграм-канале написала: "Друг Шамиля Газизова Александр Маньяков терроризировал игрока, угрожая всевозможными разбирательствами по надуманным поводам. <...> На тот момент хитрый Шамиль уже чувствовал, что стул под ним основательно качается, поэтому позволял своему другу агенту практически все. Плюс сказалась желание отомстить за отказ Михаила летом уехать в бесплатную аренду в "Уфу".
Напомним, что Газизов был назначен на должность генерального директора "Спартака" в июле 2020 года. Менеджер проработал в клубе лишь до декабря.
Игнатов - капитан "Спартака-2". В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги 21-летни игрок провел 30 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами. Также на его счету 2 выхода на замену в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в составе основной команды "Спартака".
"Отказываюсь реагировать на эту тему". Газизов - о словах жены Федуна про давление на Игнатова через агента
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в "Спартаке", отказался комментировать слова Заремы Салиховой, жены владельца красно-белых Леонида Федуна.
Фото: Vesti.Ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!