СМИ: Игнатьев и "Локомотив" ведут переговоры по продлению контракта

"Локомотив" и защитник Владислав Игнатьев ведут переговоры о продлении контракта.
Фото: "Локомотив"
Контракт Игнатьева с "Локо" истекает этим летом. Стороны ведут переговоры по продлению соглашения. Вместе с тем окончательное решение по будущему игрока еще не принято. 34-летний Игнатьев не отправился с "Локомотивом" на сборы.

Отметим, что в минувшем розыгрыше РПЛ Игнатьев провел за "Локомотив" 16 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в один миллион евро.

Источник: Sport24

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Теги: Игнатьев Локомотив
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