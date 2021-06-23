"Люди тешатся между собой. Пусть тешатся. Я не влезаю. Я никогда ни о ком плохого не говорил. Никогда. Я этим показываю пример, как надо себя вести. Почему именно меня используют, я не знаю. Я понимаю, кому это нужно. Но пусть они там сами в своей кухне варятся", - сказал Газизов.
Напомним, ранее телеграм-канал BlackMirror раскрыл детали соглашения Газизова со "Спартаком". В частности, указывалось, что зарплата менеджера в московском клубе составляла около 6,6 миллиона рублей в месяц. Также были предусмотрены различные бонусы. Так, за выход в групповой раунд Лиги чемпионов предполагалась выплата бонуса в размере 100 миллионов рублей.
Источник: Чемпионат
Источник раскрыл размер зарплаты и бонусов Газизова в "Спартаке"
Газизов прокомментировал данные о деталях его соглашения со "Спартаком"
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался насчет слитой в интернет информации о деталях его контракта с "красно-белыми".
Фото: "Уфа"
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