— По характеру Руй позитивный, с классным чувством юмора. Особых разговоров пока не было — он познакомился с командой, пожелал всем удачи и хорошего сезона. Сказал, что нам предстоит огромная работа, — цитирует Ломовицкого Sport24.
23-летний Ломовицкий — воспитанник "Спартака". В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за "Химки" и тульский "Арсенал". Всего в прошедшей кампании россиянин сыграл в 29 матчах, в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Контракт Ломовицкого со "Спартаком" истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
Ломовицкий: Витория позитивный, с классным чувством юмора
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий высказался о наставнике клуба Руе Витории.
Фото: ФК "Спартак"
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