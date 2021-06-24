"Вакцинироваться надо. В Московской области идет активный процесс вакцинации как среди гражданского населения, так и среди административного и тренерского состава команд. Что касается самих футболистов, мне кажется, что должны быть сделаны терапевтические исключения. Это очень сложный процесс, который должен быть согласован с профильными организациями, с лигой, с ФМБА. Кроме того, у нас есть легионеры, которых не факт что получится убедить прививаться российской вакциной, хоть она и самая лучшая в мире", - приводит слова Терюшкова Sport24.
Ранее появилась информация, что футболисты клубов Российской Премьер-лиги не смогут приехать на матчи против "Сочи" и "Краснодара" без сертификата о вакцинации.
Напомним, с 1 августа 2021 года в гостиницы, отели и пансионаты Краснодарского края смогут заселиться только гости с сертификатом о вакцинации от коронавируса. Исключение будет сделано только для тех, кто имеет медицинские противопоказания. В Краснодарском крае базируется две команды в Российской Премьер-лиге - "Краснодар" и "Сочи".
А власти Москвы запретили все виды мероприятий, как на открытом воздухе, так и в помещении, численностью более 500 человек. Однако эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, "свободную от ковида", и будут допускать на мероприятия людей, у которых есть QR-коды.
"Химки" завершили минувший сезон РПЛ на 8-м месте, набрав в 30 матчах 45 очков. Сезон-2021/2022 подмосковный клуб начнет домашним матчем с "Зенитом".
Командам, приезжающим на матчи с "Сочи" и "Краснодаром", необходимо будет вакцинироваться
Терюшков: не факт, что легионеров получится убедить привиться российской вакциной, хоть она и лучшая в мире
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказал свое мнение касательно возможной обязательной вакцинации спортивных команд.
Фото: ТАСС
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