Как сообщил Антон Фетисов, занимающий пост директора по развитию и коммуникациям "Спартака", указанные игроки 30 июня начнут индивидуальные тренировки. Через неделю они приступят к занятиям в общей группе.
"Ребята получили неделю выходных после вылета команды с Евро. Владимир Чепзанович разработал для каждого индивидуальную программу занятий, чтобы после возвращения команды из Австрии трое сборников находились в одинаковых кондициях с остальными ребятами. 30 июня они начнут заниматься индивидуально в Москве, а 7 июля проведут первую тренировку в общей группе", - сказал Фетисов.
Напомним, что на Евро-2020 сборная России финишировала на четвертом месте в таблице группы B и прекратила выступления на турнире.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" назвали сроки возвращения Джикии, Соболева и Зобнина к тренировкам
Выступавшие в составе сборной России на Евро-2020 игроки "Спартака" Георгий Джикия, Александр Соболев и Роман Зобнин вернутся к тренировкам 30 июня.
Фото: "Спартак"
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