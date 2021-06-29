Как сообщает источник, новый договор игрока с "Крыльями" рассчитан до 2024 года. Отмечается, что Сергеев продлил соглашение с клубом на улучшенных условиях.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в услугах Сергеева заинтересован ЦСКА. Отмечалось, что московский клуб готов заплатить за 26-летнего нападающего 100 миллионов рублей.
В прошлом розыгрыше ФНЛ Сергеев принял участие в 42 матчах, забил 40 голов и сделал семь ассистов. "Крылья Советов" вышли в РПЛ по итогам минувшего сезона.
Источник: Чемпионат
СМИ: Сергеев продлил контракт с "Крыльями Советов"
Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев продлил контракт с самарским клубом.
Фото: "Крылья Советов"
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