Терюшков отметил, что "Химки" не ведут переговоры с Сигурдссоном.
"Мы не ведем переговоры с Арнором Сигурдссоном. Это интересный игрок, но он принадлежит ЦСКА", - сообщил Терюшков.
Напомним, что Сигурдссон является игроком ЦСКА с 2018 года. Контракт 22-летнего исландца с клубом рассчитан до лета 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
СМИ: Сигурдссон может перейти из ЦСКА в "Химки"
Терюшков прокомментировал данные об интересе "Химок" к Сигурдссону
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что "Химки" намерены арендовать полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.
Фото: РИА Новости
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