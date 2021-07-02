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Терюшков прокомментировал данные об интересе "Химок" к Сигурдссону

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что "Химки" намерены арендовать полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона.
Фото: РИА Новости
Терюшков отметил, что "Химки" не ведут переговоры с Сигурдссоном.

"Мы не ведем переговоры с Арнором Сигурдссоном. Это интересный игрок, но он принадлежит ЦСКА", - сообщил Терюшков.

Напомним, что Сигурдссон является игроком ЦСКА с 2018 года. Контракт 22-летнего исландца с клубом рассчитан до лета 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.

Источник: Sport24

СМИ: Сигурдссон может перейти из ЦСКА в "Химки"

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Теги: ЦСКА Терюшков Химки Сигурдссон А
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