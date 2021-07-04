- Совершенно не согласен, что лимит один из важнейших стопоров нашего футбола.
У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров.
Меня тоже душит лимит - у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят, - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
Ранее председатель технического комитета Российского футбольного союза Никита Симонян выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.
Напомним, в настоящее время в РПЛ установлен лимит на иностранных футболистов "8+17", то есть в заявке клуба на сезон может быть не более восьми легионеров, но их одновременное количество на поле не ограничено.
"Спартак" в прошедшем розыгрыше чемпионата России финишировал на второй строчке турнирной таблицы, уступив санкт-петербургскому "Зениту". Красно-белые в сезоне-2021/22 сыграют в квалификации Лиги чемпионов.
Федун не считает лимит проблемой для российского футбола
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о лимите на легионеров, который введен в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Спартак"
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