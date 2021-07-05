- Принят ли уже бюджет "Спартака" на новый сезон? Будет принят в ближайшее время в рамках тех цифр, что мы утвердили. Называть их я не буду - всё покажет выступление команды в сезоне. Закладывается ли в бюджет участие в еврокубках? Лига чемпионов - это так называемые инвестиции под риском, их мы не закладываем. Минимум, что "Спартак" себе уже гарантировал - это групповой этап Лиги Европы. Вот эти деньги мы вносим в бюджет, - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги московский "Спартак" занял второе место, что позволит ему принять участие в квалификации Лиги чемпионов. Для попадания на групповой этап ЛЧ красно-белым будет необходимо пройти два раунда отбора - третий квалификационный и раунд-плей-офф. В случае поражения в любом из них московский клуб осенью сыграет на групповом этапе Лиги Европы. При попадании в группу Лиги чемпионов гарантированные призовые от УЕФА с учетом различных выплат могут составить около 25 миллионов евро, в Лиге Европы эта сумма будет существенно ниже - порядка 3-5 миллионов евро.
Федун рассказал о бюджете "Спартака" на новый сезон
Владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопрос о принятии клубного бюджета на сезон-2021/2022.
Фото: РИА Новости
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