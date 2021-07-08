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Агент Дивеева прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Кристал Пэлас" и "Брентфорда"

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева, назвал слухами информацию об интересе к своему клиенту со стороны двух клубов АПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее сообщалось, что 21-летний игрок находится в шорт-листе "Кристал Пэлас" и "Брентфорда".

"Надо проверять источники, у меня такой информации нет. Это обыкновенные слухи, официальных обращений не было", - приводит слова Еремина Sport24.

Дивеев является воспитанником уфимского футбола. За ЦСКА Игорь выступает с 2019 года. Контракт игрока с армейским клубом рассчитан до лета 2024-го. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги центральный защитник провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дивеева в 5 млн евро.

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Теги: Дивеев ЦСКА АПЛ Кристал Пэлас Брентфорд
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