Ранее появились слухи, согласно которым красно-черные могут подписать контракт с 31-летним сербом, у которого истекло соглашение с французским "Монпелье". На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
"Информация о том, что Петар Шкулетич может присоединиться к "Химкам" - это слухи", - приводит слова Терюшкова Sport24.
Напомним, Шкулетич защищал цвета московского "Локомотива" в период с 2015 по 2017 год. На его счету в составе "железнодорожников" 47 матчей во всех турнирах и 12 забитых мячей.
В "Химках" отреагировали на слухи об интересе к бывшему нападающему "Локомотива" Шкулетичу
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию об интересе "Химок" к экс-форварду "Локомотива" Петару Шкулетичу.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!