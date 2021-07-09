Фернандес сообщил, что не планирует играть до 35-37 лет. По словам Марио, вероятно, он завершит карьеру через два-три года.
"Точно не планирую играть до 35-37 лет, как Жирков. Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом", - сказал Фернандес.
Напомним, что 30-летний уроженец Бразилии Марио Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В сборной России он дебютировал в 2017 году.
Источник: Sport24
"Такая вероятность есть". Фернандес допустил, что может вскоре завершить карьеру в сборной России
Марио Фернандес: доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, что через два-три года может завершить карьеру футболиста.
Фото: ЦСКА
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