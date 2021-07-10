Леонид Слуцкий уже работал на посту главного тренера сборной России с 2015 по 2016 год. 50-летний специалист вывел национальную команду на чемпионат Европы-2016, где Россия не смогла выйти из группы.
"Мы не особо шутим на эту тему. Понимаем, что Викторович от нас не уйдет никуда. Вряд ли он будет работать на две команды. У него есть цели и задачи с "Рубином" и у нас они есть. Поэтому, думаю, он останется в клубе и будем бороться за высокие места", - сказал Макаров.
С декабря 2019 года Слуцкий возглавляет "Рубин". В минувшем сезоне казанский клуб финишировал на 4-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. В следующем сезоне "Рубин" сыграет в квалификации Лиги конференций.
Сегодня "Рубин" одержал победу над "Химками" (1:0) в матче предсезонного турнира Кубок Матч Премьер. Первый официальный матч казанский клуб проведет 24 июля против "Спартака" на своем поле в рамках 1-го тура РПЛ.
Источник: "СЭ"
Полузащитник "Рубина" Макаров: Слуцкий от нас никуда не уйдет
Полузащитник "Рубина" Денис Макаров прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий является кандидатом на пост главного тренера сборной России.
Фото: "Getty Images"
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