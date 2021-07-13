Напомним, сборная Италии под руководством Роберто Манчини выиграла чемпионат Европы-2020, обыграв в финальном матче сборную Англии (1:1, 3:2 по пенальти).
В России Манчини возглавлял петербургский "Зенит".
"Почему у Манчини не получились в России? Первое - он не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками. Второе - он потерял спортивную мотивацию по личным обстоятельствам, о которых говорить я не буду. Это касается исключительно только Манчини" - приводит слова Малафеева Sport24.
Итальянский специалист работал на посту главного тренера петербургской команды в сезоне-2017/2018. Под его руководством "сине-бело-голубые" заняли 5-е место в чемпионате России, а также дошли до 1/8 финала Лиги Европы.
Национальную команду Италии Манчини возглавил в мае 2018 года. Итальянцы не проигрывают уже 34 матча подряд, до мирового рекорда сборной Италии остался один матч.
Малафеев: у Манчини не получилось в России, потому что он потерял спортивную мотивацию
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением, почему у главного тренера сборной Италии Роберто Манчини не получилось в российском чемпионате.
Фото: "Getty Images"
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