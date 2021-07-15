- Потолок зарплат - чушь. Каждый должен получать в силу своего таланта и возможностей. Меня неприятно удивляет, когда в СМИ звучат заявления: "Давайте ограничим зарплаты футболистам". Ограничьте сначала себе! Талантливые люди должны зарабатывать столько, сколько позволяет их талант. А вот адекватно оценивать степень таланта - это уже задача клубных руководителей, - передает слова Газзаева "СЭ".
Ранее после неудачного для сборной России Чемпионата Европы-2020 вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о желательности введения в отечественном футболе потолка зарплат. Позднее появилась информация, что в наступающем сезоне-2021/2022 Российской премьер-лиги никаких ограничений заработных плат футболистов не планируется.
Источник: потолка зарплат в новом сезоне РПЛ не будет
Газзаев: потолок зарплат - чушь. Каждый должен получать в силу своего таланта
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение о введении в российском футболе потолка зарплат.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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