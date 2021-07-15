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Стало известно, сколько клубы РПЛ тратят на футбольных агентов

Из отчета Российского футбольного союза стал известен объем денежных средств, которые клубы Российской Премьер-Лиги тратят на футбольных агентов.
Фото: ФК "Зенит"
По данному показателю лидером по итогам прошедшего сезона стал санкт-петербургский "Зенит" - 652 млн рублей. Вторым оказался московский "Локомотив" (500,4 млн). Тройку замкнул казанский "Рубин" (372,7 млн).

Траты "Динамо" - 362,5 млн, "Спартака" - 349,8 млн, ЦСКА - 270 млн, "Ростова" - 101,5, "Краснодара" - 98,5, "Ахмата" - 33,5.

Ни рубля не потратили на отчисления агентам "Сочи", подмосковные "Химки", екатеринбургский "Урал", "Уфа" и тульский "Арсенал".

Источник: "Спорт-экспресс"

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Теги: Зенит Рубин Локомотив ЦСКА Динамо Спартак Ахмат Краснодар УФА Арсенал Тула Сочи Химки Урал Ростов
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