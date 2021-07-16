Напомним, что накануне состоялось заседание исполкома РФС, в ходе которого, в частности, был утвержден лучший тренер РПЛ по итогам сезона-2020/21. Лучшим тренером был признан Сергей Семак, приведший "Зенит" к чемпионству.
Капитаны ЦСКА, "Спартака" и "Локомотива" - Игорь Акинфеев, Георгий Джикия и Ведран Чорлука соответственно - не поставили Семака на первое место.
Акинфеев отвел Семаку третье место. На первое он поставил Леонида Слуцкого из "Рубина", на второе - Игоря Черевченко из "Химок".
Джикия выбрал лучшим тренером Доменико Тедеско, тренировавшего "Спартак" в прошлом сезоне и покинувшего клуб по завершении срока действия контракта. На второе место он поставил Семака, на третье - Черевченко.
Чорлука признал лучшим тренером Марко Николича ("Локомотив"). Вторым у него стал Черевченко, третьим - Семак.
Источник: Sport24
Дзюба выбрал лучшим тренером РПЛ в сезоне-2020/21 Слуцкого, а не Семака
Акинфеев, Джикия и Чорлука не поставили Семака на первое место в голосовании по определению лучшего тренера РПЛ
Игорь Акинфеев, Георгий Джикия и Ведран Чорлука не поставили наставника "Зенита" Сергея Семака на первое место в голосовании по определению лучшего тренера РПЛ в сезоне-2020/21.
Фото: Sport24
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